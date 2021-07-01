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Путин пообещал жителям ОРДЛО новую партию вакцины "Спутник V"
01.07.2021 11:00
Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии пообещал дополнительные поставки вакцины "Спутник V" в ОРДЛО, передает Depo.Донбасс.
"Это вопрос, требующий внимательного к нему отношения. По-моему, уже несколько тысяч, тысяч 90 доз вакцины завезено. Я услышал вашу просьбу, дополнительный объем будет поставлен", — сказал Путин.
Теги: Путин, вакцина, ОРДЛО
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