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В Донецкой области появился свой Нью-Йорк
Депутаты Верховной Рады 1 июля поддержали переименование поселка городского типа Новгородское, что в Донецкой области, в Нью-Йорк. С такой инициативой выступили его жители, потому что хотели вернуть населенному пункту историческое название, сообщает Громадське Телевидение.
Соответствующее постановление поддержал 301 народный депутат.
В Верховную Раду о переименовании Новгородского обратилась Донецкая областная военно-гражданская администрация.
Украинский институт национальной памяти поддержал такое решение, а также отметил, что в 1951 году переименование поселка на Новгородское «было продиктовано политико-идеологическими соображениями коммунистической партии». До 1951 года поселок был именно Нью-Йорком.
Переименование населенного пункта также поддержали местные поселковый совет, военно-гражданская администрация города Торецк (поселок расположен в Торецком районе) и профильный комитет Верховной Рады.
Теги: Нью-Йорк, переименование, населенный пункт, Верховная Рада, Донетчина
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