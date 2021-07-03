Последние новости раздела
- Муса Магомедов раскритиковал принятый Радой закон об отмене "пограничных" штрафов (ВИДЕО)10:00
- Вчера КПВВ Донбасса пересекло более 3 тысяч человек15:00
- Боевики ОРДЛО снова обстреляли Авдеевку09:00
- Кравчук выбыл из переговоров по Донбассу до конца лета15:00
- Завтра на Донетчине начнет работу четвёртый центр вакцинации от COVID-1912:00
- За сутки в ООС 26 обстрелов, есть раненый10:00
- В Донецкой области появился свой Нью-Йорк08:00
- В Мариуполе организуют прямую трансляцию матча Украина - Англия на площади Свободы16:00
- Пророссийские боевики обстреляли гражданскую инфраструктуру Авдеевки15:00
- Путин пообещал жителям ОРДЛО новую партию вакцины "Спутник V"11:00
Боевики ОРДЛО снова обстреляли Авдеевку
03.07.2021 09:00
Подразделения сепаратистов второй день подряд обстреливают жилой сектор Авдеевки. С начала суток они совершили семь обстрелов на этом направлении, сообщает штаб ООС в пятницу, 2 июля.
Указано, что враг открывал огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов с временно оккупированных населенных пунктов Спартак, Ясиноватая, Яковлевка и Макеевка.
Во время двух обстрелов мины и снаряды попали в частные дома и разрушили несколько домохозяйств. Среди мирных жителей пострадавших нет.
Всего за минувшие сутки зафиксировано 19 случаев нарушения "тишины" со стороны сепаратистов. Украинские военные не пострадали.
Теги: Донбасс, Авдеевка, обстрелы, ООС
Читайте также:
- Боевики обстреливают район Песок и Авдеевки из крупнокалиберных орудий
- Жители Авдеевки сообщают, что сегодня не ходят электрички, - СМИ
- Авдеевку и шахту «Бутовка» поливают огнем и днем, и ночью
- Боевики готовят шоу у Авдеевки?
- Авдеевская промка обрела некое затишье, обстрелы ведутся вялотекуще, в основном, окоп на окоп (ВИДЕО)
- Из Авдеевки пришли печальные новости (ВИДЕО)
- Муса Магомедов раскритиковал принятый Радой закон об отмене "пограничных" штрафов (ВИДЕО)10:00
- Вчера КПВВ Донбасса пересекло более 3 тысяч человек15:00
- Боевики ОРДЛО снова обстреляли Авдеевку09:00
- На Луганщине презентовали два первых туристических маршрута17:00
- Кравчук выбыл из переговоров по Донбассу до конца лета15:00
- Завтра на Донетчине начнет работу четвёртый центр вакцинации от COVID-1912:00
- За сутки в ООС 26 обстрелов, есть раненый10:00
- В Донецкой области появился свой Нью-Йорк08:00
- В Мариуполе организуют прямую трансляцию матча Украина - Англия на площади Свободы16:00
- Пророссийские боевики обстреляли гражданскую инфраструктуру Авдеевки15:00
- Муса Магомедов раскритиковал принятый Радой закон об отмене "пограничных" штрафов (ВИДЕО)10:00
- Украина покинула Евро-2020 после поражения от Англии (ВИДЕО)09:00
- В Мариуполе стартовал молодежный фестиваль по стронгмену 17:00
- Вчера КПВВ Донбасса пересекло более 3 тысяч человек15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 июля13:00
- В Украине мужчина умер после прививки вакциной Pfizer11:00
- Лукашенко заявил о полном закрытии границы с Украиной10:00
- Боевики ОРДЛО снова обстреляли Авдеевку09:00
- На Луганщине презентовали два первых туристических маршрута17:00
- В ГПСУ рассказали о ситуации с COVID-тестированием въезжающих из России16:00
- Перерасчет пенсий. Что следует знать?17:00
- Что нужно знать о китайской вакцине CoronaVac?13:00
- На собственном примере. Истории о вакцинации от COVID-1917:00
- Как отдыхать безопасно во время пандемии COVID-19?16:00
- Флеш-игры и схемы игрового процесса13:00
- Гол Ярмоленко претендует на звание лучшего по итогам первого тура Евро13:30
- Сменить поставщика газа ради экономии. Как это сделать?12:00
- Как ставить на матчи Чемпионата Европы с выгодой?09:00
- Украина в шаге от электронной прописки. Что следует знать?17:00
- Украина - Северная Македония: прогноз от экспертов на предстоящий матч Евро-202009:00
- В ГПСУ рассказали о ситуации с COVID-тестированием въезжающих из России
- ВУЗ-переселенец из Луганска снова переезжает
- В Украине мужчина умер после прививки вакциной Pfizer
- Перерасчет пенсий. Что следует знать?
- В Донецкой области появился свой Нью-Йорк
- Вчера КПВВ Донбасса пересекло более 3 тысяч человек
- Кравчук выбыл из переговоров по Донбассу до конца лета
- Пророссийские боевики обстреляли гражданскую инфраструктуру Авдеевки
- На КПП "Гоптовка" организуют экспресс-тестирование на COVID-19
- Боевики ОРДЛО снова обстреляли Авдеевку