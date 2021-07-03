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Архив - Донецкая область

Вчера КПВВ Донбасса пересекло более 3 тысяч человек

03.07.2021 15:00
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Вчера КПВВ Донбасса пересекло более 3 тысяч человек

Вчера на Донбассе работало 2 КПВВ в Станице Луганской и Новотроицком, которые пересекло 3078 человек. Об этом сообщает Восточный вариант.
За прошедшие сутки через контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» на временно оккупированную территорию Украины проследовало 1560 человек, на подконтрольную Украине территорию прибыло 975 человек.
А через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» - 214 и 329 соответственно.



Теги: Донбасс, Новотроицкое, Станица Луганская, КПВВ
 
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