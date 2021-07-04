Муса Магомедов раскритиковал принятый Радой закон об отмене "пограничных" штрафов (ВИДЕО)

04.07.2021 10:00

Принятый парламентом закон об отмене штрафов при выезде из неподконтрольных Украине районов Донбасса через Россию не принесет большого изменения ситуации, поскольку он не предусматривает их полную отмену. Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов в своем видеоблоге, передают Новости Донбасса.

Он отметил, что принятый закон предусматривает отмену штрафа только в случае наличия гуманитарных причин, утвержденных Кабинетом министров. Речь идет о причинах, которые были основанием для пропуска через КПВВ, даже когда КПВВ не работают.

Нардеп подчеркнул, что другой законопроект №5405, который он и группа депутатов продвигают с осени прошлого года, предусматривает полную отмену штрафов.

Магометов добавил, что работу над этим законопроектом будут продолжать, чтобы довести его до голосования в зале Верховной Рады.