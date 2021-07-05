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НВФ ОРДО заманивают на службу бесплатной вакцинацией от COVID
05.07.2021 12:00
В сети обнародовали объявление, которым российские оккупанты вербуют наемников на Донбассе. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Российские оккупанты обещают паспорт РФ, бесплатную COVID-вакцинацию, решение вопросов от "личных" и "житейских" до социальных, службу в тылу и на чистом воздухе.
Теги: вакцинация, вербовка, ОРДО, НВФ, COVID-19
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