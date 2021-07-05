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Славянск и Краматорск отмечают годовщину освобождения от НВФ (ВИДЕО)
Сегодня исполняется 7 лет со дня освобождения украинской армией от российской оккупации Славянска и Краматорска. Руководство ВСУ и глава ДонОГА поздравили Краматорск и Славянск с годовщиной освобождения. Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на ДонОГА и ОС ВСУ.
"Для врага эта агломерация имела стратегическое значение, но слаженная и профессиональная работа наших военных сломала планы Кремля. Спасибо всем героям, живым и павшим, которые сумели раз и навсегда выбить отсюда врага, и благодаря кому жители этих городов уже семь лет живут под свободным украинским небом! Слава Украине!", — сказал глава ДонОГА Павел Кириленко.
Командующий объединенных сил Вооруженных Сил Украины по случаю празднования Дня освобождения Краматорска и Славянска также записал поздравление:
"Уважаемые жители Краматорска и Славянска! От имени Командования объединенных сил Вооруженных Сил Украины и меня лично примите сердечные поздравления по случаю седьмой годовщины освобождения Краматорска и Славянска от российско-оккупационных войск. Пятое июля 2014 года - героическая дата в новейшей истории Украины. В боях за Славянск и Краматорск, к сожалению, полегло много наших боевых собратьев. Поэтому поклонимся Героям за их подвиг и выразим искренние соболезнования их родным и близким. Дорогие друзья, именно с этого дня в ваших городах началась мирная жизнь, а Вы стали чувствовать себя свободными гражданами Украины. Отмечая эту дату, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, достатка, доброй судьбы и оптимизма! Мы совместно творим историю нашей с Вами страны и наше будущее, и только вместе мы можем изменить его к лучшему. Слава Украине! Вместе победим!".
Теги: Донбасс, Краматорск, Славянск, освобождение
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