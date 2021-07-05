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В зоне ООС погиб военный медик

05.07.2021 08:00
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В зоне ООС погиб военный медик

В зоне проведения операции Объединенных сил в воскресенье, 4 июля, в результате обстрела со стороны сепаратистов погиб военнослужащий, начальник медицинской службы батальона Юрий Письменный, сообщается на странице Первого добровольческого мобильного госпиталя (ПДМГ) имени Николая Пирогова в Facebook, передает Корреспондент.net.
"Юра был членом большой семьи ПДМГ, ездил в ротации, где спасал жизни раненых защитников Украины. А потом подписал контракт с ВСУ, где стал начальником медицинской службы батальона", - говорится в сообщении.
Как информировали в 93-й отдельной механизированной бригаде (ОМБр) Холодный Яр, капитан Юрий Письменный был известен многим по позывным "Феофан".
"Это произошло среди бела дня. Оккупанты открыли огонь, и обломки от враждебного снаряда ранили медика. Травмы оказались несовместимы с жизнью", - рассказали в бригаде.
Отмечается, что погибший защитник родился 4 марта 1962 года, жил в Днепре. В 2016 году ушел на войну медиком-волонтером, в конце 2018-го вошел в ряды Вооруженных сил Украины и возглавил медицинский пункт батальона.
Звание капитана Письменный получил за неделю до гибели. У него остались жена и сын.



Теги: Донбасс, погибший, ООС
 
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