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Около 200 абитуриентов с ВОТ прибыли на подготовительные курсы в украинские вузы
На подготовительные курсы в украинские вузы прибыли около 200 абитуриентов с временно оккупированных территорий Донбасса, АР Крым и города Севастополя. Об этом сообщил первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский в эфире телеканала «Дом».
Программу подготовительных курсов для детей из ОРДЛО и Крыма Минреинтеграции и Минобразования запустили впервые в этом году.
«В период до 31 августа они будут на учебных подготовительных курсах. Этим юношам и девушкам будет выплачиваться стипендия, почти 4600 гривен, и они будут иметь возможность готовиться к обучению в наших украинских вузах», – рассказал Замлинский.
По его словам, следующим шагом будет программа для более широкого круга участников.
«Далее предусматривается программа для национально-патриотического воспитания молодежи с временно оккупированных территорий, и там будет расширенный перечень участников мероприятий, это будут дети уже от 14 лет», – сообщил первый замминистра.
Теги: Крым, ВУЗ, абитуриент, курсы, ОРДЛО
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