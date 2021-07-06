Свыше 500 человек проследовали через КПВВ «Еленовка» 5 июля

06.07.2021 13:00

522 человека пересекли линию разграничения в Донецкой области через гуманитарный коридор, организованный 5 июля на пункте пропуска «Еленовка». Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".

На территорию ОРДО запущено 28 транспортных средств, 186 человек. На подконтрольную Украине территорию проследовали 336 человек и 58 транспортных средств.