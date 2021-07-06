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Архив - Донецкая область

В "ЛДНР" захотели переговоров с США

06.07.2021 12:00
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В "ЛДНР" захотели переговоров с США

ОРДЛО, которые называют себя "ЛНР" и "ДНР", передали представителям России предложения о проведении встречи в "нормандском формате" с участием США. Об этом заявил коллаборационист, экс-депутат "регионал" Луганского облсовета, а ныне представитель "ЛНР" в подгруппе по политическим вопросам в ТГК Родион Мирошник.
"Точкой перезапуска полноценного диалога могла бы стать совместная встреча советников "нормандского формата", представителей США и представителей ЛНР и ДНР. То есть с участием сторон конфликта и всех реально заинтересованных в разрешении конфликта гарантов и посредников", — сказал Мирошник.



Теги: США, Донбасс, переговоры, ОРДЛО, нормандский формат
 
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