В "ЛДНР" захотели переговоров с США

06.07.2021 12:00

ОРДЛО, которые называют себя "ЛНР" и "ДНР", передали представителям России предложения о проведении встречи в "нормандском формате" с участием США. Об этом заявил коллаборационист, экс-депутат "регионал" Луганского облсовета, а ныне представитель "ЛНР" в подгруппе по политическим вопросам в ТГК Родион Мирошник.

"Точкой перезапуска полноценного диалога могла бы стать совместная встреча советников "нормандского формата", представителей США и представителей ЛНР и ДНР. То есть с участием сторон конфликта и всех реально заинтересованных в разрешении конфликта гарантов и посредников", — сказал Мирошник.