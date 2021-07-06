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В ОРДО возобновили 5 "международных" автобусных маршрутов
В ОРДО проинформировали, что с 5 июля возобновляется движение ряда автобусных маршрутов, ранее отмененных из-за карантина.
Это рейс Донецк — Сухум (Абхазия). Время его отправления из Донецка (АВ "Южный") в 18:30, из Сухума (АС) в 16:30. Кроме того, запускают автобус "Донецк (АВ Южный) (ДНР) — Белгород (АВ) (РФ)". Автобус отправляется из г. Донецк (АВ "Южный") (ДНР) в 13:50 в среду и воскресенье, из г. Белгород (АВ) (РФ) в 16:40 в понедельник и четверг. Автобус будет выходить на маршрут через день.
Также возобновляется движение по следующим автобусным маршрутам: — "Донецк (АВ Южный) — Первомайск (АС) (т.н."ЛНР")" временем отправления из Донецка в 13:45, из Первомайска в 06:00 ежедневно;
"Донецк (АВ Южный) — Ровеньки (АС) (т.н. "ЛНР")" временем отправления из Донецка в 12:20, из г. Ровеньки в 05:45 ежедневно;
"Донецк (АВ Южный) — Должанск (АС) (т.н. "ЛНР")" временем отправления из Донецка в 12:35 и 15:00, из Должанск в 04:45 и 08:40 ежедневно.
Теги: Россия, Абхазия, ОРЛО, ОРДО, автобусы
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