Через КПВВ Новотроицкое проследовали три грузовика с гумпомощью для ОРДЛО

07.07.2021 15:00

На неподконтрольную правительству часть Донецкой и Луганской областей доставлены еще около 60 тонн гуманитарного груза. Об этом сообщает пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Мы хотели бы поблагодарить за длительное сотрудничество между Международным Комитетом Красного Креста (МККК) и Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. В соответствии с пунктом 1 приказа Министерства N 51 от 17 июля 2020 года, МККК информирует о намерениях перемещения гуманитарного груза на территории Донецкой и Луганской областей, которые неподконтрольны украинской власти", — говорится в письме МККК к Минреинтеграции.

Три грузовика с 58 тоннами груза, а именно — гигиенические и продуктовые наборы, проехали через КПВВ Новотроицкое.