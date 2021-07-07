В ОРДО назвали города-"лидеры" по заболеваемости коронавирусом

07.07.2021 14:00

В ОРДО на сегодняшний день развернуто 20 госпитальных баз по лечению пациентов с COVID-19 и пневмониями. Об этом сообщает так называемый "минздрав ДНР".

В "ведомстве" уточнили, что на данный момент неподконтрольные Украине Горловка и Енакиево являются лидерами по заболеваемости COVID-19 и пневмониями. В связи с острой ситуацией с распространением коронавируса в ОРДО "минздрав" призвал местное население быть "социально ответственными по отношению к себе и окружающим: носите маски в общественном месте, соблюдайте дистанцию, избегайте мест массового скопления людей чаще мойте руки".