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В зоне ООС больше суток соблюдается режим тишины
07.07.2021 09:00
За сутки, 6 июля, и с начала текущих суток на Донбассе не зафиксировано нарушений режима прекращения огня со стороны сепаратистов. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в среду, 7 июля.
"Боевых потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет", - сказано в сообщении.
Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.
Теги: Донбасс, режим тишины, ООС
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