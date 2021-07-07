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Архив - Донецкая область

В зоне ООС больше суток соблюдается режим тишины

07.07.2021 09:00
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В зоне ООС больше суток соблюдается режим тишины

За сутки, 6 июля, и с начала текущих суток на Донбассе не зафиксировано нарушений режима прекращения огня со стороны сепаратистов. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в среду, 7 июля.
"Боевых потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет", - сказано в сообщении.
Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.



Теги: Донбасс, режим тишины, ООС
 
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