Кабмин выделил очередной транш на жилье для переселенцев

08.07.2021 10:00

Кабинет Министров на вчерашнем заседании распределил субвенцию из государственного бюджета и направил 18 078 млн гривен на приобретение жилья внутренне перемещенным лицам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции оккупированных территорий.

Так, за счет соответствующего распределения планируется приобрести 65 объектов недвижимости примерно 201 ВПЛ в следующих громадах:

Винницкой области - Тульчинская городская территориальная громада (1 объект), Дашевская поселковая территориальная громада (1 объект);

Донецкой области - Ильиновская сельская территориальная громада (2 объекта), Северская городская территориальная громада (2 объекта), Бахмутская городская территориальная громада (3 объекта), Авдеевская городская территориальная громада (7 объектов), Торецкая городская территориальная громада (1 объект);

Житомирской области - Андрушевская городская территориальная громада (3 объекта);

Запорожской области - Запорожская городская территориальная громада (2 объекта);

Киевской области - Бучанская городская территориальная громада (10 объектов);

Луганской области - Горская городская территориальная громада (6 объектов);

Одесской области - Малиновский поселковая территориальная громада (1 объект), Одесская городская территориальная громада (6 объектов);

Ровенской области - Костопольская городская территориальная громада (1 объект);

Херсонской области - Херсонская городская территориальная громада (17 объектов);

Черкасской области - Уманьская городская территориальная громада (1 объект)

Черниговской области - Городнянская городская территориальная громада (1 объект).

Чтобы получить новое жилье для ВПЛ, руководству громады надо направить предложение в Минреинтеграции на получение субвенции на приобретение жилья.