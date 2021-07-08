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Архив - Донецкая область

Кабмин выделил очередной транш на жилье для переселенцев

08.07.2021 10:00
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Кабмин выделил очередной транш на жилье для переселенцев

Кабинет Министров на вчерашнем заседании распределил субвенцию из государственного бюджета и направил 18 078 млн гривен на приобретение жилья внутренне перемещенным лицам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции оккупированных территорий.
Так, за счет соответствующего распределения планируется приобрести 65 объектов недвижимости примерно 201 ВПЛ в следующих громадах:
Винницкой области - Тульчинская городская территориальная громада (1 объект), Дашевская поселковая территориальная громада (1 объект);
Донецкой области - Ильиновская сельская территориальная громада (2 объекта), Северская городская территориальная громада (2 объекта), Бахмутская городская территориальная громада (3 объекта), Авдеевская городская территориальная громада (7 объектов), Торецкая городская территориальная громада (1 объект);
Житомирской области - Андрушевская городская территориальная громада (3 объекта);
Запорожской области - Запорожская городская территориальная громада (2 объекта);
Киевской области - Бучанская городская территориальная громада (10 объектов);
Луганской области - Горская городская территориальная громада (6 объектов);
Одесской области - Малиновский поселковая территориальная громада (1 объект), Одесская городская территориальная громада (6 объектов);
Ровенской области - Костопольская городская территориальная громада (1 объект);
Херсонской области - Херсонская городская территориальная громада (17 объектов);
Черкасской области - Уманьская городская территориальная громада (1 объект)
Черниговской области - Городнянская городская территориальная громада (1 объект).
Чтобы получить новое жилье для ВПЛ, руководству громады надо направить предложение в Минреинтеграции на получение субвенции на приобретение жилья.



Теги: деньги, жилье, Кабмин, ВПЛ
 
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