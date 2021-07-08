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Архив - Донецкая область

В ОРДО увеличат количество "призывников"

08.07.2021 17:00
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В ОРДО увеличат количество "призывников"

Группировка "ДНР" будет поэтапно увеличивать численность призывников. Об этом сообщил "глава республики" Денис Пушилин.
"Конечно же, мы будем поэтапно увеличивать численность призывников. Стоит задача, чтобы молодые ребята получали воинскую специальность", — сказал он в интервью "КП.Донецк".
По его словам, был большой перерыв, когда отсутствовала срочная служба, что "недопустимо для любого государства, тем более для воюющего".
Пушилин заверил, что срочники никак не будут задействованы в боевых действиях.



Теги: Пушилин, призывники, ОРДО
 
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