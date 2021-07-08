В ОРДО увеличат количество "призывников"

08.07.2021 17:00

Группировка "ДНР" будет поэтапно увеличивать численность призывников. Об этом сообщил "глава республики" Денис Пушилин.

"Конечно же, мы будем поэтапно увеличивать численность призывников. Стоит задача, чтобы молодые ребята получали воинскую специальность", — сказал он в интервью "КП.Донецк".

По его словам, был большой перерыв, когда отсутствовала срочная служба, что "недопустимо для любого государства, тем более для воюющего".

Пушилин заверил, что срочники никак не будут задействованы в боевых действиях.