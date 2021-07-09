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На Донбассе один украинский воин погиб, еще один ранен в результате вражеского огня
На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за минувшие сутки сепаратисты 11 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом в утренней сводке сообщает штаб ООС.
"Вблизи населенного пункта Опытное враг обстреливал позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов. У Новозвановки сепаратисты вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Невельского и Причепиловки враг применял минометы 120-го калибра", - говорится в сообщении.
В штабе добавили, что у Песок враг трижды обстреливал позиции ВСУ из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи Марьинка противник вел огонь из стрелкового оружия.
В районе Крымского украинские военнослужащие были обстреляны из минометов 120-го и 82-го калибров.
Неподалеку Водяного враг дважды совершал обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью, подчеркнули в штабе.
Отмечается также, что один украинский военный получил пулевое ранение. Его состояние здоровья удовлетворительное.
Теги: Донбасс, ранение, погибший, обстрелы, ООС
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