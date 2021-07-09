Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В оккупированном Донецке от инсульта умерла "военкор ДНР"

09.07.2021 14:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В оккупированном Донецке от инсульта умерла "военкор ДНР"

В оккупированном Донецке умерла сотрудница прокремлевского агентства News Front Екатерина Василенко, которая работала под псевдонимом Катя Катина. Об этом сообщается в телеграм-канале агентства.
6 июля 35-летняя Василенко попала в больницу с инсультом. В соцсетях ее знакомые писали, что женщине срочно нужны две ампулы препарата «Нимотоп». В аптеках т.н «ДНР» такого лекарства нет, препарат везли из Москвы.
Агентство News Front зарегистрировано в аннексированном Крыму и известно своей прокремлевской и антизападной риторикой. В частности, News Front симпатизирует группировкам «ДНР» и «ЛНР».
В Украине News Front находится под санкциями — доступ к его сайту заблокирован. В апреле 2021 года ресурс попал в санкционный список Минфина США. По версии американских властей, агентство News Front тесно связано с ФСБ.
В прошлом году Facebook удалил аккаунты News Front на разных языках за систематическую публикацию фейков в соцсети.



Теги: Донецк, инсульт, смерть, корреспондент, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх