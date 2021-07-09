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В оккупированном Донецке от инсульта умерла "военкор ДНР"
В оккупированном Донецке умерла сотрудница прокремлевского агентства News Front Екатерина Василенко, которая работала под псевдонимом Катя Катина. Об этом сообщается в телеграм-канале агентства.
6 июля 35-летняя Василенко попала в больницу с инсультом. В соцсетях ее знакомые писали, что женщине срочно нужны две ампулы препарата «Нимотоп». В аптеках т.н «ДНР» такого лекарства нет, препарат везли из Москвы.
Агентство News Front зарегистрировано в аннексированном Крыму и известно своей прокремлевской и антизападной риторикой. В частности, News Front симпатизирует группировкам «ДНР» и «ЛНР».
В Украине News Front находится под санкциями — доступ к его сайту заблокирован. В апреле 2021 года ресурс попал в санкционный список Минфина США. По версии американских властей, агентство News Front тесно связано с ФСБ.
В прошлом году Facebook удалил аккаунты News Front на разных языках за систематическую публикацию фейков в соцсети.
Теги: Донецк, инсульт, смерть, корреспондент, ДНР
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