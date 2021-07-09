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Волонтеры из Франции передали оборудование и мебель для больниц Донбасса
09.07.2021 13:00
В рамках международной стратегической инициативы "Помощь Восток", из Франции в Краматорск в очередной раз прибыл автопоезд с гуманитарным грузом медицинского назначения стоимостью более 3 миллионов гривен, сообщает Командование объединенных сил ВС Украины.
По словам основателя инициативы "Помощь Востоку", командующего объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, груз предназначен для учреждений здравоохранения, расположенных в районе проведения операции Объединенных сил.
"Помощь получат городские и детские больницы Краматорска, Мариупольский военный госпиталь и больница города Торецк", — сообщил он.
Теги: Донбасс, Франция, больницы, помощь
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