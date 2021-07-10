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9 июля НВФ ОРДО пропустили через гумкоридор в Еленовке 615 человек
10.07.2021 17:00
Более шестисот человек воспользовались гуманитарным коридором на линии разграничения под Донецком в пятницу, 9 июля. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".
Отмечается, что в "республику" со стороны подконтрольной Киеву территории въехало 48 автомобилей и 314 граждан, на украинскую сторону выпущено 55 транспортных средств и 301 человек.
Теги: Еленовка, гуманитарный коридор, ОРДО
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