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Архив - Донецкая область

9 июля НВФ ОРДО пропустили через гумкоридор в Еленовке 615 человек

10.07.2021 17:00
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9 июля НВФ ОРДО пропустили через гумкоридор в Еленовке 615 человек

Более шестисот человек воспользовались гуманитарным коридором на линии разграничения под Донецком в пятницу, 9 июля. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".
Отмечается, что в "республику" со стороны подконтрольной Киеву территории въехало 48 автомобилей и 314 граждан, на украинскую сторону выпущено 55 транспортных средств и 301 человек.



Теги: Еленовка, гуманитарный коридор, ОРДО
 
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