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Правозащитники обратились к Зеленскому по поводу "пограничных" штрафов для жителей ОРДЛО
10.07.2021 10:00
Правозащитные и благотворительные организации, которые работают с переселенцами и людьми с оккупированных территорий, призвали Зеленского срочно отменить админштрафы для жителей ОРДЛО, которые вынуждены ездить в Украину через Россию, сообщает Свободное радио.
Касается это законопроекта №5478, который принят Верховной Радой Украины еще 5 июля, но президент до сих пор его не подписал.
Полный текст обращения опубликовала пресс-служба Центра прав людей “Смена”. Под ним подписались ОО “Общественный холдинг” ГРУППА ВЛИЯНИЯ”, Центр прав человека ZMINA, ОО “Донбасс СОС”, БФ “Восток SOS”, БФ “Право на защиту”, БУ БФ “Стабилизейшен Суппорт Сервисез”, ОО” КримСОС “.
Теги: закон, штраф, ОРДЛО, правозащитники, Зеленский
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