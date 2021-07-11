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Резников заявил о возможности модернизации Минских соглашений

11.07.2021 09:00
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Резников заявил о возможности модернизации Минских соглашений

Минские соглашения по Донбассу могут быть изменены, поскольку они не носят характер международного договора и не являются обязательными к выполнению. Об этом рассказал в эфире "Украина 24" вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
"С первого дня пребывания в Кабмине я говорил, что Минские соглашения подлежат модернизации. Это нормально, тут нет никакого страха, никакого шока. Мы признаем: да, они есть, надо на них опираться, потому что это политико-дипломатические договоренности, они не носят характер международного договора или юридического документа. И некая ошибочная трактовка, что они якобы обязательные, потому что Совбез ООН резолюцию по ним вынес - он их одобрил, но никакого фактора обязательства эти документы не несут. Это, например, не Будапештский меморандум, не Договор о дружбе Украины с Россией, который наши соседи обязаны были выполнять и нарушили брутально", - объяснил Резников.
Как заявил Резников, он считает, что можно спокойно сесть за стол и обсудить минские соглашения – что сработало, а что не сработает никогда, что было сформулировано ошибочно или неверно истрактовано, и создать новую редакцию документа. Он привел в пример Дейтонское соглашение по Югославии, в которое было внесено 15 поправок.



Теги: модернизация, Минские соглашения, Будапештский меморандум
 
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