В ДонОВГА опубликовали график работы центров массовой вакцинации от COVID-19

12.07.2021 17:00

В настоящее время в Донецкой области действуют пять центров массовой вакцинации против COVID-19, в которых прививают людей, записавшихся в письмо ожидания через "Дія" или через контакт-центр Министерства здравоохранения. Об этом сообщает ДонОВГА.