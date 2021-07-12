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В Мариуполе развернули самый большой флаг Украины
В Мариуполе военнослужащие отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады в честь празднования дня создания военной части, что отмечается 12 июля, развернули Государственный флаг Украины длиной в 128 метров и установили национальный рекорд, сообщает Восточный вариант.
Участие в акции приняли более 400 армейцев. К праздничному мероприятию также присоединились ветераны АТО/ООС и представители общественности, которые пришли на проспект Мира, чтобы поддержать защитников Мариуполя.
"Этой акцией мы не только отмечаем годовщину бригады, но и в очередной раз напоминаем, что Мариуполь — это Украина", — отметил заместитель командира бригады по морально-психологического обеспечения подполковник Андрей Грузинцев.
Далее знамя планируют отправить на Закарпатье, где оно будет развернуто во время празднования Дня Независимости Украины.
"Подобные мероприятия объединяют нашу страну и укрепляют нашу веру в независимую и процветающую державу", — отметил Андрей Грузинцев.
Теги: Украина, Мариуполь, рекорд, флаг
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