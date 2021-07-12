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В Минреинтеграции назвали количество жителей ВОТ, записавшихся на вакцинацию в Украине
Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий заявляет, что в течение июня на вакцинацию от коронавируса записались почти 300 граждан из ОРДЛО и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
"С 3 июня 2021 года началась запись на прививку от COVID-19 граждан Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях и относятся к приоритетным группам, в частности, пожилых людей старше 65 лет и старше. Так, по состоянию на 7 июля 2021 года на вакцинацию в общем записано 293 человека, в том числе в Донецкой области - 23 человека, в Луганской 249 и в Херсонской - 21 (из них 74 человека вакцинированы; 158 человек ожидают вакцинации и 61 человек не явился на вакцинацию)", - следует из сообщения.
При этом подчеркивается, что иммунизация осуществляется вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech в 10 пунктах вакцинации на подконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой, Луганской и Херсонской областей.
Теги: Крым, вакцинация, ОРДЛО, МинВОТ
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