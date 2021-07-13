12 июля через КПВВ на Донбассе прошли более 3000 человек

13.07.2021 11:00

За прошедшие сутки линию разграничения на Донбассе через два КПВВ пересекли 3266 человек. Об этом сообщает штаб ООС.

Через контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» на временно оккупированную территорию Украины проследовало 1287 человек, на подконтрольную Украине территорию прибыло 1361 человек. А через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» - 290 и 328 соответственно.