Глава миссии МККК в Украине прибыла в оккупированный Донецк

13.07.2021 14:00

Глава миссии Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине Флоранс Жиллетт прибыла с визитом в оккупированный Донецк, сообщают подконтрольные "ДНР" СМИ.

"Флоранс Жиллетт прибыла в Донецк. В планах — встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным, сотрудниками донецкого офиса МККК, получателями гуманитарной помощи", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в прошлом году Жиллетт уже посещала оккупированный Донецк и "побывала в прифронтовых районах ДНР", где передала местным жителям гуманитарную помощь.