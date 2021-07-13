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Глава миссии МККК в Украине прибыла в оккупированный Донецк
13.07.2021 14:00
Глава миссии Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине Флоранс Жиллетт прибыла с визитом в оккупированный Донецк, сообщают подконтрольные "ДНР" СМИ.
"Флоранс Жиллетт прибыла в Донецк. В планах — встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным, сотрудниками донецкого офиса МККК, получателями гуманитарной помощи", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в прошлом году Жиллетт уже посещала оккупированный Донецк и "побывала в прифронтовых районах ДНР", где передала местным жителям гуманитарную помощь.
Теги: Донецк, визит, глава, ОРДО, МККК
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