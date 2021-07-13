Кондитерскую компанию АВК признали банкротом

13.07.2021 13:00

Хозяйственный суд Донецкой области признал банкротом кондитерскую компанию ЧАО "АВК" (г. Мариуполь), пишет Finbalance.

Суд признал, что у должника превышение размера пассива над его активами, недостаточность имущества для удовлетворения требований кредиторов и коэффициент обеспеченности собственными средствами является низким, что снижает вероятность возможности неплатежеспособного предприятия использовать внесудебные меры восстановления платежеспособности.

Также у компании отрицательный результат показателя текущей платежеспособности.

"Судом установлено, что на стадии внешнего управления после публикации об открытии производства по делу о банкротстве потенциальных предложений по восстановлению платежеспособности АВК путем проведения санации ни к распорядителю имущества, ни в хозяйственный суд не поступало. Суд пришел к выводу о целесообразности введения процедуры ликвидации и признании должника банкротом", – говорится в решении суда.