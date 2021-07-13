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Архив - Донецкая область

В ОРДО анонсировали "воскрешение" ЕМЗ

13.07.2021 17:00
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В ОРДО анонсировали "воскрешение" ЕМЗ

Енакиевский металлургический завод планирует возобновить работу одной из двух доменных печей, которая была остановлена в марте текущего года. Об этом сегодня сообщил "заместитель начальника доменного цеха" ЕМЗ Алексей Вельможин.
«У нас предприятие порядка трех месяцев простаивало. Сейчас ведутся сопроводительные работы под запуск нашего цеха, под загрузку кокса с последующей задувкой печи», – сказал Вельможин.
Он добавил, что приостановка работы была обусловлена проблемами с поставками сырья. Ситуация улучшилась с приходом на ЗАО «Внешторгсервис», в структуру которого входит завод, нового инвестора – генерального директора управляющей компании «Финансовые активы» Евгения Юрченко. Сегодня он лично приехал ознакомиться с подготовительными работами и пообщаться с трудящимися.
Отметим, что на предприятии две доменных печи №3 и №5, их объем – 1719 и 1513 м. куб. соответственно. Их максимальная суточная производительность составляет 3200-3600 тонн чугуна. Вторая печь на сегодняшний день находится в состоянии простоя.



Теги: запуск, ЕМЗ, ОРДО, доменная печь
 
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