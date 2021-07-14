В День металлурга в ОРДО выступят Наталия Гулькина и рэпер Doni

14.07.2021 18:00

Рэпер Doni (Достонбек Исламов) и экс-солистка советско-российских поп-групп «Мираж» и «Звезды» Наталия Гулькина выступят в неподконтрольном Донецке по случаю празднования Дня металлурга. Афишу мероприятия опубликовал в своем телеграм-канале "глава администрации" города Алексей Кулемзин.

В афише указано, что концерт состоится в парке культуры и отдыха имени А. Щербакова и начнется в 19:00.