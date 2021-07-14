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В ОРДО утвердили порядок получения субсидий на оплату коммуналки
Так называемое "правительство ДНР" приняло "постановление" от № 44-6 "Об утверждении порядка предоставления компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретения твердого бытового топлива" в соответствии с которым местные жители, проживающие на территории ОРДО, могут получать "субсидию" на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщают подконтрольные боевикам интернет-ресурсы.
Согласно "документу", решение о предоставлении "субсидии" принимает "УТСЗН". Право на ее получение будут иметь:
- собственники жилого помещения (пользователи жилого помещения в "государственном фонде", члены ЖСК), на которых открыты лицевые счета для оплаты жилищно-коммунальных услуг (далее ЖКУ) и отсутствует задолженность по оплате за ЖКУ, либо заключен договор о реструктуризации;
- собственники жилья, у которых среднемесячный расход на оплату ЖКУ в пределах установленных норм потребления без учета льгот превышает размер обязательного платежа, который составляет 20% от среднемесячного совокупного дохода всех лиц, зарегистрированных в жилом помещении, за предыдущие шесть месяцев до месяца обращения.
Документы, необходимые для предоставления компенсации, и порядок их рассмотрения:
- Заявление о предоставлении компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг;
- Декларация о доходах и имущественном состоянии всех зарегистрированных в жилом помещении лиц;
- Справки об обеспеченности жилой площадью и коммунальными услугами (брать на предприятиях, которые начисляют коммунальные услуги) предоставляются только при первичном обращении;
- Справки о доходах за предыдущие 6 месяцев перед месяцем обращения за назначением компенсации. Для назначения компенсации на твердое топливо (уголь) - за предыдущие 12 месяцев перед месяцем обращения;
- Номер счета в "центральном республиканском банке", если заявитель желает получать компенсацию через отделения банка. Предоставляется только при первичном обращении.
Дополнительно при первичном обращении необходимо предоставить в оригиналах и копиях. При повторном обращении предоставлять только в оригиналах (без копий):
- Паспорт заявителя и всех жителей, прописанных в жилом помещении (для детей свидетельство о рождении);
- Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) заявителя и всех прописанных в жилом помещении жителей (в том числе ИНН несовершеннолетних детей);
- Трудовая книга (при наличии);
- "Удостоверение", подтверждающее право на "льготы" (при наличии);
- Документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение;
- Договор о реструктуризации задолженности (при наличии задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги).
В некоторых случаях предоставляются дополнительные документы (при наличии у заявителя земельного пая, а также земли для сенокошения и выпаса скота и др.)
Приём документов осуществляется с 1 числа месяца по последний календарный день месяца.
Теги: субсидия, коммунальные услуги, ОРДО
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