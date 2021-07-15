На Донбассе за сутки - 13 нарушений "тишины", два украинских воина ранены

15.07.2021 08:00

За прошедшие сутки, 14 июля, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на сводку пресс-центра ОС.

Недалеко от населенного пункта Луганское противник дважды обстреливал украинские позиции из минометов 120-мм калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Возле поселка Пески враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Новогригорьевки российские оккупанты применяли артиллерию калибра 122 мм и минометы 120-мм калибра.

Неподалеку от Светлодарска вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из минометов 82-го калибра.

Вблизи Водяного, что возле Донецка, противник обстреливал позиции ВСУ из минометов 120-го и 82-го калибров.

Возле Красногоровки вражеские войска применяли минометы 120-го калибра.

В районе населенного пункта Новоалександровка оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Старогнатовки враг дважды обстрелял украинские позиции из минометов 120-мм калибра, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Возле Золотого-4 противник открывал огонь из минометов 120-го калибра.

В районе Новотошковского российские оккупанты обстреливали позиции ВСУ из станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"В результате обстрелов двое военнослужащих получили ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние одного раненого - удовлетворительное, у другого - средней тяжести", - сказано в сообщении.