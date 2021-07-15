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В Краматорске открыли памятник Василю Стусу
В Краматорске состоялось торжественное открытие памятнику украинскому поэту-диссиденту, борцу за свободу Украины, погибшему в застенках советских лагерей, Василю Стусу, сообщает Восточный проект.
Скульптурная композиция расположена на пересечении улиц В. Стуса и Дружбы Памятник выполнен из белого известняка. Он представляет собой портал, на котором размещен портрет поэта, выполненный из металла. На портале высечены цитаты из произведений Василя Стуса.
Автор памятника — известный краматорский художник и скульптор, Заслуженный художник Украины Вячеслав Гутыря. Помогал создавать памятник также художник Сергей Друзяка. Проект по созданию скульптурной композиции поэту поддержал завод «Донмет» и члены Клуба предпринимателей Краматорска — Ирина и Владимир Сергиенко.
Городской голова Краматорска Александр Гончаренко назвал открытие памятника Василию Стусу - знаковым событием.
"У нас сегодня знаковое событие - у нас появился новый культурный памятник, который, по моему мнению, станет одной из визитных карточек Краматорска. И местом, которое будут посещать гости и жители нашего города".
Теги: Краматорск, памятник, открытие, Стус
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