Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Краматорске открыли памятник Василю Стусу

15.07.2021 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Краматорске открыли памятник Василю Стусу

В Краматорске состоялось торжественное открытие памятнику украинскому поэту-диссиденту, борцу за свободу Украины, погибшему в застенках советских лагерей, Василю Стусу, сообщает Восточный проект.
Скульптурная композиция расположена на пересечении улиц В. Стуса и Дружбы Памятник выполнен из белого известняка. Он представляет собой портал, на котором размещен портрет поэта, выполненный из металла. На портале высечены цитаты из произведений Василя Стуса.
Автор памятника — известный краматорский художник и скульптор, Заслуженный художник Украины Вячеслав Гутыря. Помогал создавать памятник также художник Сергей Друзяка. Проект по созданию скульптурной композиции поэту поддержал завод «Донмет» и члены Клуба предпринимателей Краматорска — Ирина и Владимир Сергиенко.
Городской голова Краматорска Александр Гончаренко назвал открытие памятника Василию Стусу - знаковым событием.
"У нас сегодня знаковое событие - у нас появился новый культурный памятник, который, по моему мнению, станет одной из визитных карточек Краматорска. И местом, которое будут посещать гости и жители нашего города".



Теги: Краматорск, памятник, открытие, Стус
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх