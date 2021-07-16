На Донбассе боевики обстреляли пгт Нью-Йорк

16.07.2021 08:00

Российские оккупанты обстреляли Нью-Йорк на Донетчине. В результате обстрела повреждены крыша дома и крыша гаража. Об этом сообщил в Фейсбуке глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

"Сегодня около о 19:30 российские оккупанты совершили обстрел пгт. Нью-Йорк, в очередной раз доказывая, что жизнь мирного населения для них ничего не стоит. В результате обстрела повреждена крыша дома и крыша гаража. Информации о пострадавших на данный момент нет", - написал он.

Кириленко добавил, что правоохранители предварительно квалифицировали обстрел по ст.438 УК Украины. Детали происшествия устанавливаются.