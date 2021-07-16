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Пушилин изъявил желание вступить в «Единую Россию»
16.07.2021 10:00
Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что намерен вступить в партию «Единая Россия». Об этом он сообщил в четверг по итогам агитационного форума партии в Донецке, пишут сепаратистские СМИ.
«Всегда нужно действовать исходя из тех внутренних приоритетов, которые есть у человека, то что он считает правильным. Поэтому это считаю абсолютно правильным шагом с моей стороны. Конечно же буду», – ответил Пушилин на вопрос, будет ли он вступать в ряды «Единой России».
Теги: Донецк, Единая Россия, Пушилин, ОРДО
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