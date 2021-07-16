Пушилин изъявил желание вступить в «Единую Россию»

16.07.2021 10:00

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что намерен вступить в партию «Единая Россия». Об этом он сообщил в четверг по итогам агитационного форума партии в Донецке, пишут сепаратистские СМИ.

«Всегда нужно действовать исходя из тех внутренних приоритетов, которые есть у человека, то что он считает правильным. Поэтому это считаю абсолютно правильным шагом с моей стороны. Конечно же буду», – ответил Пушилин на вопрос, будет ли он вступать в ряды «Единой России».