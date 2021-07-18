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Архив - Донецкая область

Жителям ОРДО рекомендовали не купаться в местных водоемах

18.07.2021 11:00
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Жителям ОРДО рекомендовали не купаться в местных водоемах

Водоемы на территории ОРДО не отвечают нормам по допустимому уровню болезнетворных бактерий в воде. Об этом сообщает называемый "минздрав".
Повышенная заиленность водоемов способствует активному размножению кишечной палочки и паразитов, вследствие чего возрастают риски инфицирования при купании — говорят специалисты.
"Фиксируется превышение кишечных палочек от полутора до сорока восьми раз. Стоячая вода в пресных водоемах — идеальная среда для размножения гельминтов", — предупреждает "завотделением коммунальной гигиены" Светлана Коваленко.
Также в воде обнаружены сульфаты и нефтепродукты, попавшие в водоемы с уличными стоками во время сильных дождей.
В связи с этим, медики призывают не купаться в водоемах, особенно при наличии повреждений кожи, не глотать воду, а после купания — обязательно принимать душ.
А единственным пригодным водоемом для купания назвали Азовское море.



Теги: Донбасс, запрет, купание, водоем, ОРДО
 
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