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Жителям ОРДО рекомендовали не купаться в местных водоемах
Водоемы на территории ОРДО не отвечают нормам по допустимому уровню болезнетворных бактерий в воде. Об этом сообщает называемый "минздрав".
Повышенная заиленность водоемов способствует активному размножению кишечной палочки и паразитов, вследствие чего возрастают риски инфицирования при купании — говорят специалисты.
"Фиксируется превышение кишечных палочек от полутора до сорока восьми раз. Стоячая вода в пресных водоемах — идеальная среда для размножения гельминтов", — предупреждает "завотделением коммунальной гигиены" Светлана Коваленко.
Также в воде обнаружены сульфаты и нефтепродукты, попавшие в водоемы с уличными стоками во время сильных дождей.
В связи с этим, медики призывают не купаться в водоемах, особенно при наличии повреждений кожи, не глотать воду, а после купания — обязательно принимать душ.
А единственным пригодным водоемом для купания назвали Азовское море.
Теги: Донбасс, запрет, купание, водоем, ОРДО
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