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21 июля состоится первый отбор ВПЛ для льготной ипотеки под 3%
Первый рандомный отбор переселенцев для получения кредита на жилье под 3% состоится 21 июля. Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на главу Всеукраинской ассоциации переселенцев Руслана Калинина.
Первый транш 5 млн. евро от немецкого банка KWF по программе "Ипотека для переселенцев под 3%" сегодня поступил на счет Держмолодьжитло. Рандомный отбор состоится 21 июля (среда) в 14.00.
Ориентировочное число победителей - 150 семей.
Отбор победителей из числа кандидатов будет осуществлен с помощью сервиса www.RandomPicker.com.
Именно это программное обеспечение было утверждено Международным консультантом (IPC GmbH) и согласовано KfW и соответствует требованиям законодательства по защите персональных данных.
Трансляция отбора в режиме реального времени будет происходить по ссылке: https://youtu.be/dYaskjp12Gk.
Список победителей проведенного отбора будет опубликован на официальном сайте Держмолодьжитла и его региональных управлений. По результатам проведенного отбора региональные управления не позднее следующего рабочего дня сообщат победителям о необходимости представления документов, определенных Порядком.
Формирование реестра прекращается в сутки, в течение которых осуществляется отбор победителей из числа зарегистрированных в реестре кандидатов. Прием заявлений от кандидатов для включения в реестр будет восстановлен с 22.07.2021.
Теги: ипотека, отбор, ВПЛ, анонс
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