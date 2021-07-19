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Названа дата и повестка дня следующего заседания ТКГ по Донбассу
21 июля в режиме видеоконференции состоится заседание Трехсторонней контактной группы, в ходе которого, в частности, будут рассмотрены вопросы о нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ; совершенствования контрольного механизма; имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита и другие. Об этом говорится в сообщении украинской делегации для участия в ТКГ в Телеграм.
Очередные заседания Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференций запланированы по следующему графику:
20 июля - видеоконференции Рабочих групп по безопасности, политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы, экономической рабочей группы.
21 июля - видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы.
В повестке дня:
- вопрос о нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ; совершенствование контрольного механизма,
- имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;
- обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня;
- продолжение разработки плана совместных шагов;
- возобновление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье; обмен удерживаемыми лицами; полный и безусловный доступ международных организаций на оккупированные териториии,
- восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.
Теги: Донбасс, заседание, ТКГ
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