Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Краматорске установили "водяные арки", чтобы освежиться в жару

19.07.2021 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Краматорске установили "водяные арки", чтобы освежиться в жару

В эти жаркие дни жители Краматорска могут освежиться под "водяными арками", которые установило КП "Краматорский водоканал".  Об этом сообщается на странице коммунального предприятия в Facebook.
Одна из них установлена в самом центре города – в сквере "Лабиринт", а в минувшие выходные такая появилась еще и на аллее к ЦКД им. Леонида Быкова.
Отмечается, что "арки" уже очень популярны – через них проходят не только дети, но и взрослые.



Теги: Донбасс, Краматорск, вода, охлаждение, жара, арка
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх