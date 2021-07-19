В Краматорске установили "водяные арки", чтобы освежиться в жару

19.07.2021 15:00

В эти жаркие дни жители Краматорска могут освежиться под "водяными арками", которые установило КП "Краматорский водоканал". Об этом сообщается на странице коммунального предприятия в Facebook.

Одна из них установлена в самом центре города – в сквере "Лабиринт", а в минувшие выходные такая появилась еще и на аллее к ЦКД им. Леонида Быкова.

Отмечается, что "арки" уже очень популярны – через них проходят не только дети, но и взрослые.