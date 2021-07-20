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Архив - Донецкая область

ОБСЕ назначила нового спецпредставителя в Украине и ТКГ

20.07.2021 14:00
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ОБСЕ назначила нового спецпредставителя в Украине и ТКГ

Действующий председатель ОБСЕ Анн Линде назначила на должность специального представителя ОБСЕ в Украине и ТКГ финского дипломата Микко Киннунена. Он сменит на этом посту швейцарского дипломата Хайди Грау, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Финляндии.
"Министр иностранных дел Швеции Анн Линде, которая является действующим председателем ОБСЕ в 2021 году, назначила посла Микко Киннунена специальным представителем действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе. Киннунен приступит к исполнению своих обязанностей 1 августа", - указывается в сообщении.
Микко Киннунен в настоящее время является политическим директором (генеральным директором по политическим вопросам) МИД Финляндии. В 2009–2013 годах Киннунен работал послом Финляндии в Казахстане и Кыргызстане. Кроме того, он работал в посольствах в Москве и Вашингтоне, а также в постоянном представительстве Финляндии при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.



Теги: Донбасс, представительство, ОБСЕ, ТКГ
 
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