В ДонОГА анонсировали возобновление автобусного сообщения в прифронтовых районах

20.07.2021 17:00

Восстановление автобусного сообщения прифронтовых населенных пунктов Бахмутка, Жованка, Майорск, Светлодарск, Мироновский, Луганское, Новолуганское, Майское, Гладосово, Роты, Клиново, Возрождение и других с городами Бахмут и Светлодарск начнется на следующей неделе, сообщает пресс-ценртр ДонОГА.

Об этом шла речь на онлайн-встрече заместителя председателя Донецкой облгосадминистрации Вадима Филашкина с представителями международных гуманитарных организаций.

С начала российской агрессии здесь отсутствовал какой-либо транспорт, что значительно усложняло жизнь местного населения.

"Мы очень благодарны за такую поддержку всем, кто принимал участие в реализации проекта. Это очень сложная, но нужна работа. За последнее время облгосадминистрацией восстановлено более двух тысяч жилых домов вдоль всей линии разграничения, и люди возвращаются в свои дома. Общая задача для нас всех - обеспечить их всем необходимым", — подчеркнул Вадим Филашкин.

Проект по предоставлению транспортных услуг реализуется благотворительным фондом "АДРА" и ОО "Проліска". Рассчитан он на один год, после чего обязанности по перевозке людей перейдут в местные органы власти.