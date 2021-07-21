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Архив - Донецкая область

На Авдеевском коксохимзаводе произошел пожар

21.07.2021 16:00
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На Авдеевском коксохимзаводе произошел пожар

Сегодня, 21 июля, в 09:32 в Главное управление поступила информация о возгорании конвейерной ленты коксового цеха №1 Авдеевского коксохимического завода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области, передает Трибун.
Отмечается, что для ликвидации пожара от Главного управления было направлено силы и средства по повышенному номеру вызова.
По прибытию спасателями было установлено, что происходит горение транспортерной ленты на территории коксового цеха №1 на высоте 20 м длиной 70 м.
Пожар локализован в 10:12, ликвидирован в 10:21. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Производственный процесс не приостановлен.
От Главного управления было привлечено 14 человек личного состава и 4 единицы техники.



Теги: Донбасс, Авдеевка, пожар, АКХЗ
 
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