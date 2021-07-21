На Авдеевском коксохимзаводе произошел пожар

21.07.2021 16:00

Сегодня, 21 июля, в 09:32 в Главное управление поступила информация о возгорании конвейерной ленты коксового цеха №1 Авдеевского коксохимического завода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области, передает Трибун.

Отмечается, что для ликвидации пожара от Главного управления было направлено силы и средства по повышенному номеру вызова.

По прибытию спасателями было установлено, что происходит горение транспортерной ленты на территории коксового цеха №1 на высоте 20 м длиной 70 м.

Пожар локализован в 10:12, ликвидирован в 10:21. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Производственный процесс не приостановлен.

От Главного управления было привлечено 14 человек личного состава и 4 единицы техники.