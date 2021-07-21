Пушилин пообещал "разобраться" с очередями на "Успенке"

21.07.2021 14:00

В ОРДО занялись урегулированием ситуации с очередями у пропускного пункта "Успенка" на границе с РФ. Об этом на выездном совещании в Амвросиевском районе заявил "глава ДНР" Денис Пушилин.

"Ко мне поступила масса таких обращений, — сказал он. – Разбираемся, проводим мониторинг, чтобы выявить реальные причины".

По словам Пушилина, прежде всего это связано с увеличением потока людей на отдых в Россию. Кроме того, озвучена проблема удорожания грузов. Все вопросы взяты на контроль.

"Все находится под очень пристальным вниманием. Виновные, если такие будут выявлены, будут наказаны", — добавил он.