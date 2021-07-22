В Мариуполе с августа подорожает проезд в общественном транспорте

22.07.2021 17:00

В Мариуполе исполком горсовета решил повысить стоимость проезда в транспорте с 1 августа. Цена одной поездки на муниципальном и частном автобусе и троллейбусе составит 10 грн, в трамвае – 9 грн, сообщает пресс-служба горсовета.

Как пояснил директор департамента транспорта и связи Василий Клат, основная составляющая в тарифе – фонд оплаты труда.

«В связи с карантином пассажиропоток упал на 30%. МТТУ понесло значительные убытки. В результате сотрудники остались без премии. Уже 18 водителей написали заявление на увольнение. Сейчас на предприятии существует 34 вакансии», – отметил он.

Кроме того, по словам Клата, стоимость дизельного топлива выросла на 44%, подорожали запчасти и оборудование. При этом город из бюджета должен покрывать льготы 200 тысяч жителей, пользующихся правом бесплатного проезда.

Директор департамента отметил, что экономически обоснованный тариф для трамвая и троллейбуса составляет 21 гривну, а для автобуса – более 12 грн. Но понимая, что такая цена будет неподъемной для большинства жителей, предложено минимальное увеличение стоимости, добавил чиновник.

Сэкономить на проезде мариупольцам предлагают за счет приобретения месячного проездного билета. Его стоимость составит 450 грн, что равняется 7,5 грн за одну поездку. Для студентов и школьников – 225 грн (3,75 грн за одну поездку).