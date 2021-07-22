В ОРДО готовы трудоустроить свыше 19 000 граждан

22.07.2021 16:00

"Центр занятости ДНР" готов предложить соискателям более 19 тысяч вакансий. Об этом сообщила его "директор" Елена Голобородова.

"В базе Республиканского центра занятости содержится 19 330 вакансий постоянной работы", — сказала Голобородова.

Она подчеркнула, что предложения актуальны практически во всех сферах деятельности. Однако наиболее востребованы специалисты строительных специальностей, горнорабочие, медики.