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В ОРДО готовы трудоустроить свыше 19 000 граждан
22.07.2021 16:00
"Центр занятости ДНР" готов предложить соискателям более 19 тысяч вакансий. Об этом сообщила его "директор" Елена Голобородова.
"В базе Республиканского центра занятости содержится 19 330 вакансий постоянной работы", — сказала Голобородова.
Она подчеркнула, что предложения актуальны практически во всех сферах деятельности. Однако наиболее востребованы специалисты строительных специальностей, горнорабочие, медики.
Теги: вакансии, центр занятости, ОРДО
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