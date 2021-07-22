Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В ТКГ договорились о допуске инспекторов МАГАТЭ в ОРДЛО

22.07.2021 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ТКГ договорились о допуске инспекторов МАГАТЭ в ОРДЛО

В Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе заявили о подготовке инспекции экспертами Международного агентства по атомной энергии к ядерному материалу на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом в среду, 21 июля, сообщает в Telegram украинская делегация в ТКГ.
Сообщается, что рабочая подгруппа ТКГ по социальным и экономическим вопросам организует визит экспертов МАГАТЭ для инспекции ядерного материала на двух объектах, расположенных в ОРДЛО.
"В ТКГ создана экспертная подгруппа по экологическому мониторингу подтопления шахт вдоль линии разграничения", - отмечается в сообщении.
Ожидается, что ее возглавит международный эксперт и первое заседание подгруппы под его председательством состоится в сентябре.



Теги: Донбасс, МАГАТЭ, ОРДЛО, инспекция, ТКГ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх