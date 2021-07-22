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В ТКГ договорились о допуске инспекторов МАГАТЭ в ОРДЛО
В Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе заявили о подготовке инспекции экспертами Международного агентства по атомной энергии к ядерному материалу на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом в среду, 21 июля, сообщает в Telegram украинская делегация в ТКГ.
Сообщается, что рабочая подгруппа ТКГ по социальным и экономическим вопросам организует визит экспертов МАГАТЭ для инспекции ядерного материала на двух объектах, расположенных в ОРДЛО.
"В ТКГ создана экспертная подгруппа по экологическому мониторингу подтопления шахт вдоль линии разграничения", - отмечается в сообщении.
Ожидается, что ее возглавит международный эксперт и первое заседание подгруппы под его председательством состоится в сентябре.
Теги: Донбасс, МАГАТЭ, ОРДЛО, инспекция, ТКГ
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