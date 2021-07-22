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Зеленский подписал закон об отмене "пограничных" штрафов для жителей ОРДЛО
Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменения в раздел II «Заключительные положения» Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» относительно временных оснований неприменения мер административного воздействия за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины или выезда с нее» № 1583-IX, который Верховная Рада приняла 29 июня 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Этим законом предусматривается, что к гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях, на период действия карантина или на время блокирования деятельности контрольных пунктов въезда-выезда не будут применяться меры административного воздействия за административные правонарушения, связанные с нарушением порядка въезда-выезда с ВОТ, если такие нарушения были совершены в силу обстоятельств гуманитарного характера, определенных Кабинетом Министров. В частности, речь идет о: возвращении к месту проживания граждан Украины и членов их семей; воссоединении семьи; тяжелой болезни, смерти близких родственников; необходимости обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения или прохождения лечения при наличии тяжелых и/или хронических болезней; выезде с временно оккупированной территории Украины лица, имеющего документы, подтверждающие право на постоянное или временное проживание в другом государстве; пересечение контрольного пункта въезда-выезда ребенком, не достигшим 16-летнего возраста, в сопровождении одного из родителей (усыновителей) или других законных представителей для оформления ребенку документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины; необходимости принятия наследства.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Теги: закон, штраф, граница, ОРДЛО, Зеленский
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