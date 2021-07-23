- Глава МИД Венгрии посетил линию разграничения на Донбассе10:00
- В "Дії" возобновили прием заявок от ВПЛ на льготную ипотеку09:00
- Хайди Грау подвела итоги заседания ТКГ08:00
- В Мариуполе с августа подорожает проезд в общественном транспорте17:00
- В ОРДО готовы трудоустроить свыше 19 000 граждан16:00
- Из-за непогоды в Донецкой и Луганской областях погибли два человека13:00
- Зеленский подписал закон об отмене "пограничных" штрафов для жителей ОРДЛО12:00
- Студентов ОРДЛО обяжут изучать статью Путина об Украине10:00
- В ТКГ договорились о допуске инспекторов МАГАТЭ в ОРДЛО09:00
- На Авдеевском коксохимзаводе произошел пожар16:00
Глава МИД Венгрии посетил линию разграничения на Донбассе
Председательствующий в Комитете министров Совета Европы министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заверил, что он как можно больше будет помогать Востоку Украины. Об этом он заявил на пресс-конференции во время поездки на линию разграничения в зоне проведения операции Объединенных сил, передает Укринформа.
"Очень печально, что в Европе в 21 веке еще есть такие места, где происходят военные конфликты. Однозначно, что этот контрольно-пропускной пункт в Станице Луганской является одним из самых печальных мест в Европе. Мы сейчас, когда председательствуем в Комитете министров Совета Европы, все сделаем для того, чтобы помочь как можно больше. Своими средствами мы пытаемся добиться того, чтобы договоренности, которые были приняты в Минске, были выполнены", - заявил Сийярто.
Чиновник отметил, что Венгрия выделила 140 тысяч евро на программу Совета Европы по поддержке Украины, а также финансировала реконструкцию медпункта в Станице Луганской.
Министр иностранных дел добавил, что в миссии ОБСЕ есть 21 венгр, и они намерены продолжать участие в ней.
"Мы искренне надеемся, что это печальное положение, которое мешает жить многим людям, как можно скорее исчезнет", - подчеркнул глава венгерской дипломатии.
Теги: Донбасс, Венгрия, ОБСЕ, Станица Луганская
- Угорщина оголосила про “відкриття” на Закарпатті, назріває новий скандал
- Сиярто заявил о вводе миротворцев ОБСЕ на Закарпатье
- Венгрия призвала ввести наблюдателей ОБСЕ на Закарпатье
- ОБСЕ требует от ВСУ разминировать мост в Счастье
- Боевики «ЛНР» обстреляли БПЛА и наблюдателей СММ ОБСЕ
- В районе Горловки вооруженные боевики «ДНР» обыскивают авто наблюдателей СМ ОБСЕ
- Глава МИД Венгрии посетил линию разграничения на Донбассе10:00
- В "Дії" возобновили прием заявок от ВПЛ на льготную ипотеку09:00
- Хайди Грау подвела итоги заседания ТКГ08:00
- В Мариуполе с августа подорожает проезд в общественном транспорте17:00
- В ОРДО готовы трудоустроить свыше 19 000 граждан16:00
- Зеленский подписал закон о модернизации системы водоснабжения на Луганщине14:00
- Из-за непогоды в Донецкой и Луганской областях погибли два человека13:00
- Зеленский подписал закон об отмене "пограничных" штрафов для жителей ОРДЛО12:00
- Студентов ОРДЛО обяжут изучать статью Путина об Украине10:00
- В ТКГ договорились о допуске инспекторов МАГАТЭ в ОРДЛО09:00
- На официальном сайте Олимпиады исправили карту с "российским" Крымом12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 июля11:00
- Глава МИД Венгрии посетил линию разграничения на Донбассе10:00
- В "Дії" возобновили прием заявок от ВПЛ на льготную ипотеку09:00
- Хайди Грау подвела итоги заседания ТКГ08:00
- В Мариуполе с августа подорожает проезд в общественном транспорте17:00
- В ОРДО готовы трудоустроить свыше 19 000 граждан16:00
- СБУ выявила в Херсонской области сеть агентов ФСБ РФ15:00
- Зеленский подписал закон о модернизации системы водоснабжения на Луганщине14:00
- Из-за непогоды в Донецкой и Луганской областях погибли два человека13:00
- Гоксбет — характеристики и предложения онлайн казино17:00
- Свидетельство о вакцинации и ковидный сертификат – зеленый свет для туризма15:00
- Автоматическое списание долгов. Как не довести до ареста счетов?12:00
- Игровые автоматы на реальные деньги15:00
- Хронические болезни не помеха вакцинации17:00
- Коммуналка летом. Получится ли сэкономить?17:00
- Перерасчет пенсий. Что следует знать?17:00
- Что нужно знать о китайской вакцине CoronaVac?13:00
- На собственном примере. Истории о вакцинации от COVID-1917:00
- Как отдыхать безопасно во время пандемии COVID-19?16:00
- Пушилин пообещал "разобраться" с очередями на "Успенке"
- В ДонОГА анонсировали возобновление автобусного сообщения в прифронтовых районах
- Зеленский подписал закон об отмене "пограничных" штрафов для жителей ОРДЛО
- У Путина назвали условие участия США и Британии в переговорах по Донбассу
- Из-за непогоды в Донецкой и Луганской областях погибли два человека
- В ОРДО готовы трудоустроить свыше 19 000 граждан
- На Авдеевском коксохимзаводе произошел пожар
- В Мариуполе с августа подорожает проезд в общественном транспорте
- В ТКГ договорились о допуске инспекторов МАГАТЭ в ОРДЛО
- В Минреинтергации заявили о дефиците питьевой воды в ОРЛО