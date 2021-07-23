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В прифронтовой Марьинке ранен местный житель
23.07.2021 17:00
Житель Марьинки получил осколочные ранения в результате взрыва неустановленного предмета. Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Донецкой области.
По предварительным данным, ранения 52-летний местный житель получил сегодня, 23 июля, в 06:45 во дворе собственного домовладения в городе Марьинка. Предварительно, в результате взрыва неустановленного предмета во время обстрела.
Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются.
По факту возбуждено уголовное производство по предварительной квалификацией ч.1 ст.438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Теги: Донбасс, Марьинка, ранение, житель
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